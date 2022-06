2022年06月12日 22時00分 生き物

「1912年以降目撃されていなかった珍しいガ」の幼虫やサナギが空港に着いた乗客のバッグから見つかる、検疫中に羽化してガは成虫に

by U.S. Customs and Border Protection



アメリカのデトロイト・メトロポリタン国際空港に到着した乗客のバッグから、「100年以上も目撃されていなかったガの幼虫やサナギ」が発見されました。最終的に、ガは検疫中に羽化して成虫になったとのことです。



アメリカ合衆国税関・国境警備局は2022年5月16日の声明で、「2021年9月にフィリピンを飛び立ってデトロイト・メトロポリタン国際空港に到着した乗客のバッグから、1912年以来目撃情報がなかったガの幼虫およびサナギが発見された」と報告しました。



問題となった荷物は乗客が「薬用茶の種子」と説明したものでしたが、税関職員が詳しく調べたところ、一部の種子には明らかに昆虫が作ったものとみられる穴が空いていました。その後、税関に勤める農業専門家により正体不明の幼虫とサナギも発見されました。以下の写真が、問題の幼虫やサナギが発見された種子です。



by U.S. Customs and Border Protection



見つかった幼虫とサナギは検疫のために隔離されましたが、その検疫中にサナギが羽化して「非常に派手なガ」になったとのこと。ところが、このガはメイガ上科の仲間であると推定されたものの正確な種までは特定できなかったため、2022年4月にガの標本をアメリカ農務省に送ってさらなる分析を求めたそうです。



アメリカ農務省の昆虫学者でガを専門としているM. Alma Solis博士が、ガの成虫・サナギ・幼虫の標本を分析した結果、そのガが1912年にスリランカで発見されて以来目撃が途絶えていた「Salma brachyscopalis Hampson」という種であることが判明。個体が見つかったのは実に1世紀ぶりのことであり、幼虫とサナギが収集されたのは今回が初だとのこと。



以下の写真が、実際に検疫中に羽化したSalma brachyscopalis Hampsonの標本。Solis博士は今回の発見が驚くべきものであると主張し、一緒に作業したという税関・国境警備局の農業専門家であるTyler Fox氏について、「彼は素晴らしい昆虫学者です」と述べています。



by U.S. Customs and Border Protection



なお、今回発見されたSalma brachyscopalis Hampsonは非常に珍しい個体ではあるものの、ガそのものの商業的・美的価値は認められていないため、乗客が密輸目的で持ち込んだ可能性は低いとのこと。しかし、外来種の持ち込みは既存の生態系や農業に大きな打撃を与える可能性があることから、税関がこれらの外来種を発見・特定・駆除することは非常に重要です。



連邦港湾局長のRobert Larkin氏は、「税関の農業専門家は、有害な外来植物や害虫、動物、病気がアメリカに持ち込まれるのを防ぐため、国内の入港地で重要な役割を担っています。今回の発見は、外国の害虫を特定し、アメリカの天然資源を守るという彼らの重要な使命を証明するものです」と述べました。