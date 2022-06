木星の衛星エウロパの生命探索を行う宇宙船「エウロパ・クリッパー」本体が完成

NASAが木星の衛星・ エウロパ の探索で用いる「 エウロパ・クリッパー 」の本体が完成したことを報告しました。打ち上げは2024年で、数年をかけてエウロパに到達する予定です。 NASA’s Europa Clipper Mission Completes Main Body of the Spacecraft | NASA https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-europa-clipper-mission-completes-main-body-of-the-spacecraft

2022年06月09日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logc_nt

