Googleマップのアプリ版に大気汚染の度合いを示す「空気質指数」が表示されるように

Android版およびiOS版のGoogleマップアプリに、大気汚染度合いを示す 空気質指数 (AQI)が表示されるようになりました。これまでにも Google Nest Hub やPixelの「At a Glance」ウィジェットでもAQIを表示する機能がありましたが、これからはGoogleマップアプリで同様の機能が利用できるようになります。 Google Maps for Android, iOS now shows air quality (AQI) - 9to5Google https://9to5google.com/2022/06/08/google-maps-air-quality/ 使い方は簡単で、検索バーの下部にあるフィルターアイコンをタップ。

2022年06月09日 10時32分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

