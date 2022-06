2022年06月08日 21時00分 メモ

2400万人の個人情報が売買されていたダークウェブの闇市場「SSNDOB」をFBIが閉鎖



氏名・生年月日・社会保障番号といった合計2400万人以上の個人情報を扱い25億円以上を売り上げていた、ダークウェブ内の闇市場「SSNDOB」について、ドメインをFBIが差し押さえて、閉鎖に追い込んだことがわかりました。



SSNDOB Marketplace, A Series Of Websites That Listed More Than 20 Million Social Security Numbers For Sale, Seized And Dismantled In International Operation | USAO-MDFL | Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/ssndob-marketplace-series-websites-listed-more-20-million-social-security-numbers-sale





US seizes SSNDOB market for selling personal info of 24 million people

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-seizes-ssndob-market-for-selling-personal-info-of-24-million-people/



FBI takes down dark web marketplace for U.S. citizen personal data - CyberScoop

https://www.cyberscoop.com/ssndob-darkweb-jokers-stash/



「SSNDOB」はビットコインを利用して個人情報が買える闇市場で、長年にわたって運営され、売り上げは1900万ドル(約25億円)以上に上っていました。購入の中央値は220ドル(約3万円)で、多い事例では10万ドル(約1300万円)分購入しているケースも確認されています。





FBIはキプロス、およびラトビアの法執行当局と協力して「ssndob.ws」「ssndob.vip」「ssndob.club」「blackjob.biz」の4つのドメインを差し押さえ、SSNDOBの運営を事実上停止させました。



サイバーセキュリティ企業・AdvancedIntelがニュースサイト・Bleeping Computerに語った内容によると、データの多くは医療関係や病院に対するデータ侵害を通じて収集されたものだったとのことです。