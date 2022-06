華やかなジャスミンや爽快なレモンの香りが無糖紅茶と相性抜群な「午後の紅茶 おいしい無糖 ジャスミン」「レモン＆ハーブ」を飲んでみた

・関連記事

茶葉本来のうまみを感じられるように進化したキリンの「午後の紅茶 ミルクティー 微糖」試飲レビュー - GIGAZINE



キリン「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」は定番テイストにレモンエキスが加わった爽やか&スッキリな後味 - GIGAZINE



午後の紅茶がリニューアルしたので新旧飲み比べて何が変わったのかを確かめてみた - GIGAZINE



完熟メロン果肉がぎっしり詰まったスタバの「The メロン of メロン フラペチーノ」はメロンに溺れる危険な飲み物でした - GIGAZINE



いちご果肉がゴロッと口の中に転がり込むチルド飲料「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」を飲んでみた - GIGAZINE



爽やかなラムネに甘いバニラの香りが組み合わさった「のむハロハロラムネ風サイダー」試飲レビュー - GIGAZINE



ライムのキリッとした酸味&ほのかなミントの香りを楽しめる「三ツ矢クラフトミントライム」を飲んでみた - GIGAZINE



ジュースのように飲めるのに後味スッキリな5種類の果汁入り「クラフトボス 太陽のアセロラティー」を飲んでみた - GIGAZINE



2022年06月07日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.