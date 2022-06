音波を体に当てるだけで体内に直接物体を3Dプリントする技術「ダイレクト・サウンド・プリンティング(DSP)」

カナダにあるコンコルディア大学の研究者らが、音波を照射することで液体を固化する技術「ダイレクト・サウンド・プリンティング(DSP)」を考案しました。DSPの研究を進めることで、切開を行うことなく人体の内部に医療用インプラントを生成することなどが期待されています。 Direct sound printing | Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-022-29395-1 How Flesh Penetrating Sound Waves Could 3D Print Implants Directly Inside You https://hothardware.com/news/how-flesh-penetrating-sound-waves-could-3d-print-implants DSPとは、容器の外から超音波を照射し、 キャビテーション と呼ばれる現象を利用して中の液体に気泡を発生させ、さらに音波により気泡を振動させることで気泡の温度を約1万5000度まで上昇させ、液体を固化するというものです。

2022年06月07日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

