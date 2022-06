2022年06月07日 09時22分 ハードウェア

DDR5メモリーの価格が順調に下がりGB単価は700円台に、一部は1カ月で20%下落



2021年末から出荷がスタートした「DDR5メモリ」の価格が、登場当初の1GBあたり15ユーロ(約2100円)から、2022年5月末時点で1GBあたり5ユーロ(約700円)まで下がっていることが報じられています。ものによっては、2022年5月だけで20%も価格が下がった品もあるとのことです。



ニュースサイト・ComputerBaseによると、2021年末のリリース当初、DDR5メモリの中でも「DDR5-4800」の価格は32GBで約470ユーロ(約6万6000円)でしたが、そこから順調に値下がりが続いており、2022年2月に250ユーロ(約3万5000円)を切り、4月には200ユーロ(約2万8000円)へ、そして6月初頭にいよいろ150ユーロ(約2万1000円)のラインが現実になってきています。





発売時に比べて価格が下がるのはどんな家電やパーツでも同じ運命で、DDR4メモリも同じように値下がりしていることが報告されています。ただし、DDR5メモリと比べると比較的安定した値動きです。





なお、Intelは2022年後半以降に発表予定の第14世代プロセッサ「Meteor Lake」でDDR5メモリのみを使用するプラットフォームへ移行するため、それまでにDDR5メモリの価格が手頃になることを望んでいると、ニュースサイト・Tech 4 Gamersは述べています。