アメリカサイバー軍がウクライナ支援で「ロシアへの攻撃的なハッキング作戦」を行ったことを司令官が認める

また、ナカソネ氏は「ロシアによるウクライナへのサイバー攻撃的側面は誇張されているのではないか」とする見方を否定し、「ウクライナの人々に尋ねたら、ロシアのサイバー攻撃が誇張されているとは言わないでしょう」とコメント。インターネットサービスプロバイダーの Viasatが運用する通信衛星「KA-SAT」がサイバー攻撃を受けた事例 を挙げ、ロシアのサイバー攻撃が少ないのではなく、ウクライナの回復力が強いのだと主張しています。 なお、ホワイトハウスの カリーヌ・ジャン=ピエール 報道官は6月1日、ロシアに対するいかなるサイバー攻撃もロシアとの直接的軍事衝突を避けるアメリカの政策に反するものではないとの見方を示しました。 White House: cyber activity not against Russia policy | Reuters https://www.reuters.com/world/white-house-cyber-activity-not-against-russia-policy-2022-06-01/

2022年06月03日 09時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

