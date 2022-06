トヨタが持ち運び可能な「ポータブル水素カートリッジ」のプロトタイプを発表

・関連記事

トヨタがコウモリのように天井からぶら下がる家庭用ロボットを発表 - GIGAZINE



狙ったシュートは100%外さないヒト型AIロボット「CUE(キュー)」をトヨタが開発、プロバスケ選手をシュート対決で撃破する - GIGAZINE



トヨタが構築予定の自動運転・ロボット・AIが組み込まれた実験都市「Woven City」の全貌とは? - GIGAZINE



トヨタとUberが自動運転車技術で協業を拡大、トヨタは500億円以上を出資へ - GIGAZINE

2022年06月03日 10時21分00秒 in ハードウェア, 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.