2022年06月03日 17時00分 乗り物

フォードのCEOが「電気自動車(EV)はすべてオンラインで定価販売する」と表明



フォードのジム・ファーリーCEOが、今後、EVはすべてオンライン販売にして、値引き交渉などを行わない定価販売にする必要があると述べました。EV以外の自動車を同様の方針にするかどうかについての言及はありませんでした。



Ford EVs will be online only with a nonnegotiable price

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2022/06/01/ev-online-sales-ford-uber-lyft/7474822001/



Ford Is Going to 100% Online, Fixed-Price Sales For EVs

https://www.roadandtrack.com/news/a40175990/ford-online-sales-no-negotiation/





ファーリーCEOの発言は、バーンスタイン第38回年次戦略決定会議の中で行われたもので、在庫をディーラーに置くことなく、顧客に直接届ける仕組みにして、100%リモートでの受け取り・配送を実現するとのこと。



値引きをしない定価販売モデルは、過去、多数の新車販売店や中古車チェーン、また自動車メーカーならGMのブランド「サターン」などが行ってきた前例があり、直近では成功事例としてテスラの存在が挙げられます。



ファーリーCEOは、ディーラーはフォードにとって競合に勝っている点であるものの、根本的に進化する必要があると述べました。



また、今後の自動車業界においては中国メーカーの重要性が増し、「古い」自動車メーカーは整理されていく運命にあるとの展望を示しました。ファーリーCEOの見立てでは、ここから3~4年で「自動車の未来」が形作られていくことになるとのことです。