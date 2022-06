2022年06月02日 11時45分 試食

完熟メロン果肉がぎっしり詰まったスタバの「The メロン of メロン フラペチーノ」はメロンに溺れる危険な飲み物でした



メロン果肉ソースやメロン果汁、メロン風味のホイップクリームなどメロン盛りだくさんの「The メロン of メロン フラペチーノ」が2022年6月1日(水)よりスターバックスに登場しています。どこを飲んでも「完熟したメロンのいちばん美味しいところ」を食べているような気分になれるとのことなので、実際に注文してどんな味がするのか確かめてみました。



スターバックスに到着。店の入口には目当ての「The メロン of メロン フラペチーノ」をアピールするポスターが掲げられています。





「The メロン of メロン フラペチーノ」の見た目はこんな感じ。





上部にたっぷりトッピングされたホイップクリームは薄緑色で、その上に黄緑色のソースがかかっています。





フラペチーノは白い部分と薄緑色の部分が混ざり合っています。また、カップの底にはオレンジ色のメロン果肉が沈んでいました。





実際に飲むと、底に沈んでいたメロン果肉がストローを通って口に飛び込んできます。果肉が口に入った瞬間から濃いメロンの味わいを楽しめるのですが、果肉をかむとジュワッとメロン果汁が染み出してきてさらに濃厚なメロンの風味を感じることができました。また、フラペチーノやホイップクリームもメロン風味に仕上がっており、まさに「完熟したメロンのいちばん美味しいところ」だけを詰め込んだようなフラペチーノでした。





「The メロン of メロン フラペチーノ」は2022年6月1日(水)より一部店舗を除く全国のスターバックスで飲むことが可能。サイズはTallサイズのみで、持ち帰りが税込678円、店内で飲むと税込690円です。