2022年06月02日 10時50分 ネットサービス

14年にわたりFacebook・Metaをリードしたシェリル・サンドバーグCOOが退任

by TechCrunch50-2008



14年にわたりMeta(旧Facebook)の最高執行責任者(COO)を務め、Meta初の女性役員として職場における女性問題にも尽力したシェリル・サンドバーグ氏が、2022年の秋をもってCOOの職から身を引くことを明らかにしました。



Sheryl Sandberg - Today, I am sharing the news that after... | Facebook

https://www.facebook.com/sheryl/posts/10166258399565177



Sheryl Sandberg on leaving Meta - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/1/23150749/sheryl-sandberg-interview-stepping-down-meta-facebook-coo



サンドバーグ氏は2008年にFacebook(現Meta)に加わり、長年にわたって会社の成長を支えてきました。二児の母という自身の立場から、女性が職場で直面する課題について広く知らしめる活動にも携わり、自身が立ち上げた非営利団体のLeanIn.Orgを通じて女性を支援してきました。



サンドバーグ氏は辞意の表明にあたりMetaに声明を投稿。小さなスタートアップに過ぎなかったサービスをチームと一緒に発展させられたこと、何億人もの人々がMetaのサービスを使ってコミュニケーションを取り合い、ビジネスを成功させていることへの喜びを語りました。





14年間務めた仕事を辞するにあたり、サンドバーグ氏は「人生の次の章を書く時が来ました」と述懐。2022年の夏に新しい夫と結婚し、亡くなった前の夫との間に生まれた子どもも含めた5人を育てていくと話しました。正式な退任は2022年秋ですが、COO退任後も取締役として会社に籍を置き続けるとのこと。後任にはMeta最高成長責任者のハビエル・オリバン氏が就きます。



Facebookのマーク・サッカーバーグCEOは「シェリルはとても素晴らしい人であり、リーダーであり、パートナーであり、友人でありました。彼女は私にたくさんのことを教えてくれました。私たちが何年にもわたって会社として行ってきたさまざまな変化を経ても、子供を持つという課題を乗り越えて彼女が私とプリシラ(ザッカーバーグ氏の妻、プリシラ・チャン氏)をサポートしてくれたときも、私たちのパートナーシップは常に単なるビジネスよりも深いものでした。シェリルとの緊密な関係が取れなくなる日が来るのは悲しいことですが、何よりも彼女がメタを構築するために行ってくれたすべてのことに感謝しています」と述べました。