2022年06月02日 09時00分 モバイル

AndroidベースのカスタムOS「/e/OS」搭載でGoogleに個人情報を送信しないスマートフォン「Murena One」登場



Androidスマートフォンを利用していると、連絡先やブラウザの履歴など数多くの個人情報がGoogleに送信されてしまいます。そんなAndroidの「Googleに情報を送信する機能」を徹底的に排除したAndroidベースOS「/e/OS」搭載スマートフォン「Murena One」が2022年5月31日に発表されました。



AndroidスマートフォンにはGmailやGoogleフォトなどのGoogle製アプリが数多くインストールされており、連絡先や撮影した写真、ブラウザの履歴など非常に多くの情報がGoogleに送信されています。「/e/OS」は2018年に初期バージョンがリリースされたAndroidベースのOSで、Google以外のデベロッパーによって開発された位置情報サービスやメールクライアント、SMSクライアントなどを採用することでGoogleへの依存を徹底的に排除しています。



今回新たに発表された「Murena One」は「/e/OS」の開発者であるガエル・デュバル氏がCEOを務める企業・Murenaによって開発されたスマートフォンです。「Murena One」がどんなスマートフォンなのかは、発表会の様子を記録した以下のムービーで確認できます。



Murenaの発表によると、一般的なAndroidスマートフォンは1日当たり11.6MBの情報をGoogleに送信しており、iPhoneも1日当たり5.7MBの情報をGoogleへ送信しているとのこと。





大量のデータがGoogleに送信されている状況に一石を投じるべく開発されたのが「Murena One」です。「Murena One」ではユーザーのトラッキングを実施せず、Googleのサービスに依存しないシステムを実現しています。また、ディスプレイは6.5インチで、MediaTek製の8コアプロセッサが搭載されています。





ホーム画面はこんな感じ。アイコンの外観や配列がiOSに似ています。





iOS風のウィジェット画面もあります。





SMS・メール・カレンダー・ウェブブラウザ・カメラなどのプリインストールアプリは全てGoogleに依存しない設計。





地図アプリはOpenStreetMapのデータを用いています。





サードパーティー製アプリをインストールできるアプリストアも完備。





また、文書作成アプリやカレンダーなどを備えたGoogle Workspace風のサービス「murena.io」も提供されます。これによって、スマートフォンだけでなくデスクワークも含めて脱Googleを実現可能です。





「Murena One」は349ユーロ(約4万8000円)で2022年6月に出荷開始予定です。日本への発送に対応しているかは不明ですが、Murenaの他の製品は出荷先に日本を選択できるため「Murena One」も日本から購入できる可能性が高そうです。



