2022年05月31日 14時00分 ネットサービス

Twitterに投稿するとアカウントが一発で凍結されてしまう画像が偶然誕生、一体どんな画像なのか？



TwitterユーザーのGeorge Ioannidisさんが、「Twitterアカウントを確実に凍結させることができる画像を誤って作成してしまった」と報告しています。



Ioannidisさんは、「Twitterアカウントを一時的に凍結してしまうことができる抽象的な画像を誤って作成してしまったようです。ちょっと楽しくて不気味な偶然を生み出すのは、新型コロナウイルスのRNAを表現した画像です」とツイート。



I seem to have accidentally created an abstract image that reliably triggers #Twitter to suspend your account for awhile



To make it a bit of a fun/creepy coincidence, the image is based on a representation of Covid's RNA



cc @Twitter @TwitterEng @TwitterSupport #HackerNews — George Ioannidis (@Kupeplex)



問題の画像が以下のもの。





この画像は新型コロナウイルスのゲノム配列をカラフルなドットで表現したもの。この画像をTwitterに投稿すると、「投稿に個人情報が含まれている」としてアカウントが一時凍結されてしまう模様。



The image in question is this one: https://t.co/84qd9wb3bN



It was supposed to just be an artsy follow up to my previous tweet. Its a representaton of Covid's genome but with colourful dots. — George Ioannidis (@Kupeplex)



Ioannidisさんは本当にこの画像をアップロードするとアカウントが凍結してしまうのかを検証するために、2つのアカウントを作成。なお、アカウントのひとつは普段通りVPNを利用して作成しており、もうひとつはVPNなしで作成したそうです。しかし、どちらのアカウントも新型コロナウイルスのゲノム配列をドットで表現した画像を投稿したところ、アカウントが凍結されてしまいました。



In order to further test this I made a couple new accounts:https://t.co/iczdbMzJdnhttps://t.co/Pji8Qwb0Fw



(one using the VPN I usually use and one not to see if this was the reason) and sure enough, both got suspended upon posting it. — George Ioannidis (@Kupeplex)



Ioannidisさんは「検証の結果、この画像を投稿するとTwitterアカウントが12時間にわたって凍結されることになります。そのため、この謎の仕様を検証したいという場合はテスト用のアカウントを準備して行うべきです」と言及。さらに、なぜこのようなバグが起きるかについては「機械学習におけるバグなのでは」と推測しています。



To be clear, what I am saying is that if you save and then post that image, your account is going to be locked for 12 hours. So probably dont do it, or do it in a test account.



P.S. This btw is precisely why A.I.s will kill us all (since I assume its a fancy ML "bug") :p — George Ioannidis (@Kupeplex)