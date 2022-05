体外受精時に「胚の遺伝子検査」を行ってがんや心臓病のリスクを予測するビジネスが登場している

近年では体外受精によって子を授かる親が増えており、体外受精によって生まれる赤ちゃんの数は年間50万人を超え、産業規模も140億ドル(約1兆7800円)に達しています。そんな中、体外受精によってできた受精卵(胚)の遺伝子検査を行い、「将来の疾患リスク」について予測するビジネスが登場していると海外メディアのBloombergが報じました。 DNA Testing for Embryos Promises to Predict Genetic Diseases - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2022-05-26/dna-testing-for-embryos-promises-to-predict-genetic-diseases アメリカで非営利の教育機関・コリンズ英才教育研究所を運営するコリンズ夫妻は、6回目の体外受精でようやく受精卵を得ることに成功しました。この際、コリンズ夫妻は「胚の遺伝子検査」を行って、胚が成長した際の将来的な心臓病・がん・糖尿病・統合失調症などのリスク評価を受けたとのこと。

2022年05月31日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

