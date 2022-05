「宇宙と空の境界線はどこにあるの？」を専門家が解説

「地表と宇宙は壁や膜で仕切られずにつながっている」ということをよく考えると、空恐ろしくなってくる人もいるはず。致命的な宇宙放射線からの保護や水の循環など、地球の大気は生命にとって重要な役割を果たしていますが、地球のサイズからすればほんの薄皮のような厚さしかありません。そんな地球の空は一体どこまでで、どこからが宇宙なのかという素朴な疑問について、大気や宇宙の専門家が解説しています。 Where does Earth end and outer space begin? | Live Science https://www.livescience.com/where-earth-atmosphere-ends アリゾナ州立大学の宇宙物理学者であるカトリーナ・ボサート氏によると、大気の密度は地球から遠くなるにつれて低くなり、組成も変化して軽い原子や分子が支配的になるとのこと。 大気の密度が低くなると気圧が下がるので、飛行機の高度が急激に変わると耳や鼻をつないでいる細い管である 耳管 にも影響が現れます。カリフォルニア大学デービス校で大気科学を教えているマシュー・アイゲル氏は、科学系ニュースサイトのLive Scienceに対し「飛行機が離陸する時に耳が痛くなることがあるのは、この気圧の変化によるものです」と話しました。

・関連記事

地球の質量は次第に減っているのか? - GIGAZINE



宇宙は地球からいったいどれだけ離れているのか? - GIGAZINE



「宇宙の星々に比べて地球や太陽はどれほど小さいのか?」をVFXアーティストがミニチュアサイズで表してみたムービー - GIGAZINE

2022年05月29日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.