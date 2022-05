日本発・世界最大級の垂直イチゴ農場がジャージーシティにオープン

高級イチゴの生産を手がける農業企業の Oishii が、ニューヨーク市にほど近いニュージャージー州ジャージーシティ市に垂直農場のイチゴ栽培農場を開設したと、地元紙・NJBIZが報じました。 Oishii https://www.oishii.com/ World’s largest vertical strawberry farm opens in Jersey City https://njbiz.com/welcome-ad/?retUrl=/worlds-largest-vertical-strawberry-farm-opens-in-jersey-city/ Oishii opens new product segment by introducing $20 berries https://www.verticalfarmdaily.com/article/9428604/oishii-opens-new-product-segment-by-introducing-20-dollar-berries/ 古賀大貴 氏が2018年に創設した高級イチゴを生産するスタートアップのOishiiはこれまで、ジャージーシティなどの高級食料品店で大粒イチゴ8個入りの詰め合わせ「Omakase Berry」を50ドル(約6300円)で販売してきました。 一般消費者にはなかなか手が出にくい価格ですが、古賀氏は「このイチゴを食べると、その人のイチゴを見る目がガラっと変わります。なにせ、糖度が一般的なアメリカのイチゴの2~3倍もある、まったくの別物ですから」と話しています。

2022年05月27日 09時00分00秒

