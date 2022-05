カップヌードルに謎肉やチーズなどの具材をドバドバ追加できる「カップヌードル8種の追い具材」を投入して食べてみた

・関連記事

スパイスの複雑な辛味&スモーク感バツグンな「カップヌードル スモークベーコンカリー ビッグ」試食レビュー - GIGAZINE



刻みにんにく&後入れにんにくオイルでガツンと濃厚な日清食品の「カップヌードル にんにく豚骨」試食レビュー - GIGAZINE



炭火焼き風味の豚肉とねぎ塩だれの風味がマッチした「カップヌードル ねぎ塩カルビ ビッグ」実食レビュー - GIGAZINE



アサリの風味豊かなキムチ鍋カップ麺「カップヌードル 海鮮キムチゲ ビッグ」試食レビュー - GIGAZINE

2022年05月27日 12時17分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.