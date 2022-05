1日平均300億再生のYouTubeショートで広告を全世界展開する方針をGoogleが発表

Google Begins Global Rollout of YouTube Shorts Ads – Adweek https://www.adweek.com/programmatic/google-begins-global-rollout-of-youtube-shorts-ads/ Google begins rolling out ads in YouTube Shorts globally | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/05/25/google-ads-youtube-shorts-globally/ Googleの広告担当バイスプレジデントであるジェリー・ディスクラー氏によると、長さが最大60秒までの動画で構成される「YouTubeショート」は、再生回数が1年前に比べて4倍に増加し、1日平均で300億回以上に達しているとのこと。

・関連記事

Googleが広告の評価方法を刷新、「購入の決め手となった広告」をより正確に特定しコスト削減を可能にする「データドリブンアトリビューション」とは? - GIGAZINE



Googleの検索結果に表示される広告はどれくらいの効果があるのか? - GIGAZINE



Googleがインターネット広告市場を独占するための施策「ジェダイ・ブルー」や「Project NERA」の詳細が明らかに - GIGAZINE



2022年05月26日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.