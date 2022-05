爆盛パクチーがカレーや鶏肉の味を抑え込むフレッシュネス「パクチーグリーンカレーチキンバーガー」を食べてみた

・関連記事

パクチニスト必見の追いパクチー可能な「プレッツェルチリアボカドパクチーバーガー」などファーストキッチン・ウェンディーズの夏の新作バーガーを食べてきた - GIGAZINE



あとのせパクチーをプリプリの海老&帆立とともに楽しめる大戸屋「海老と帆立の香草レモン鍋定食」を味わってきた - GIGAZINE



もはやパクチー好きしか相手にしていない感すらある「スパイスキッチン パクチスト チキンフォースープ」のパクチーっぷりを味わってみた - GIGAZINE



2022年05月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.