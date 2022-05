Microsoftがファイルコピーが遅くなる不具合やDirect3D 9関連の不具合を修正した更新プログラム「KB5014019」をWindows 11向けに配信

・関連記事

Windows 11がハッキング大会中に6回もハッキングされる、テスラやUbuntuも餌食に - GIGAZINE



Windows 11のCPU使用率表示にバグがある可能性 - GIGAZINE



2022年後半にサードパーティのWindows 11ウィジェットをMicrosoftがサポート予定、開発者はウィジェットをWin32またはPWAアプリの「コンパニオンエクスペリエンス」として提供可能に - GIGAZINE



2022年05月25日 20時12分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.