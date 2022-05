世界中で発生している穀物不足が数千万人を危険に晒している

ロシアとウクライナ間で勃発している戦争やインドを襲った熱波などの影響により、世界中で穀物が大幅に減産している事が伝えられています。経済メディアのThe Economistは「世界の穀物不足が数千万人を危険に晒す」として、この問題を論じています。 A world grain shortage puts tens of millions at risk | The Economist https://www.economist.com/briefing/2022/05/19/a-world-grain-shortage-puts-tens-of-millions-at-risk 2020年半ばから始まったラニーニャ現象や新型コロナウイルス感染症の流行などにより、さまざまな地域で農作業とサプライチェーンに混乱が生じており、これにより世界的な穀物不足が起きています。国連世界食糧計画(WFP)は過去5年間で食料を十分に確保できない人の数は1億800万人から1億9300万人に増加したと報告し、2022年2月のミュンヘン安全保障会議において「すぐに状況に対処する必要がある」と語っていました。

2022年05月24日 08時00分00秒 in 食, Posted by log1p_kr

