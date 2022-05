「乳がんや脳腫瘍を検出するAI」を公開した人物は本職ではなくアマチュアのプログラマー、高性能グラボを自腹で数十枚購入

2018年、「 coolwulf 」と名乗るプログラマーが、アップロードされたX線画像から約90%の精度で乳がんを検出するウェブサイトを無料で公開しました。中国のオンライン開発者フォーラム「V2EX」では開発者に対してさまざまな質問が寄せられましたが、coolwulfは個人的な質問には答えないまま沈黙を続けました。そして2022年、coolwulfはAIで脳腫瘍の正確な位置を検出する「 NeuralRad 」というプラットフォームを公開。再び表舞台に姿を見せたcoolwulfに対し、中国のニュースサイト・今日頭条がインタビューしています。 这名“业余”程序员,曾用50张1080Ti对抗癌症-今日头条 https://www.toutiao.com/article/7094940100450107935/?wid=1653278073761 This "amateur" programmer fought cancer with 50 Nvidia Geforce 1080Ti https://howardchen.substack.com/p/this-amateur-programmer-fought-cancer coolwulfというハンドルネームで活動するプログラマーの正体は、アメリカ中西部に住むHao Jiang氏です。Jiang氏は南京大学の物理学科とミシガン大学の原子核工学部放射線科学科で学位と博士号を取得した人物であり、学問としてプログラミングを専攻にしていたわけではありません。Jiang氏は自らのことを「私の主なキャリアは医療用画像ですが、余暇にはオープンソースプロジェクトに携わる『アマチュアの』プログラマーです」と述べています。

・関連記事

初の前立腺がん検出AI「Paige Prostate」をアメリカ食品医薬局が承認、医師によるがん検出率が約97%へと向上 - GIGAZINE



Googleの肺がん検出AIは既に人間の医師よりも優れているという研究結果 - GIGAZINE



50種類以上のがんを検出できる画期的な血液検査がいよいよ大規模テストの段階へ - GIGAZINE



人工知能で光学顕微鏡の映像からリアルタイムでガンを検出する技術をGoogleが開発 - GIGAZINE



AIを使って「がん免疫療法が効く人と効かない人」を判別することが可能に - GIGAZINE



科学に貢献するオープンソースソフトウェア開発者たちの知られざる苦労 - GIGAZINE



脚光は浴びないが重要なオープンソースソフトウェアを維持する開発者に報酬を分配する「OpenFare」とは? - GIGAZINE



2022年05月23日 19時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.