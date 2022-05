2022年05月20日 20時00分 メモ

「孫を作ってくれない」と両親が息子夫婦を訴え「孫を作るか8000万円払うか」を要求



結婚から5年以上経過しているのに「孫」を作らず、精神的嫌がらせをしてくるとして、両親が息子夫妻を訴える事件がインドで発生しました。父親は、人生の収入のすべてを息子の教育に費やしてきたとのことで、「1年以内に孫か補償が欲しい」と主張しています。



Indian couple longing for grandchild sues son, his wife | AP News

“Our son and daughter in law should pay us 5 crores”: Father, mother sue son and his wife for not giving them a grandchild - Times of India

Couple Sue Son, Daughter-in-law for Not Bearing them Grandchildren; Demand Rs. 5 Crores or A Grandchild - IBTimes India

訴えを起こしたのはインド北部・ウッタラーカンド州ハリドワール在住のサンジーヴ・ランジャン・プラサドさんとその妻サーダナー・プラサドさん。





サンジーヴさんによると、息子のシュリー・サーガル・プラサドさんはパイロットで、2016年にシュバンギさんという女性と結婚。「孫が欲しい」と願うサンジーヴさんとサーダナーさんは、息子夫妻をタイへの新婚旅行に送り出したのですが、何年たっても夫妻に子どもはなく、そのことを指摘するとシュバンギさんはサーダナーさんに精神的嫌がらせをしてきたとのこと。



AP通信によると、61歳のサンジーヴさんは「この年齢になると孫が必要ですが、息子と嫁は我々のことは考えていないというような態度なのです」と説明し、「私たちが祖父母になる喜びを味わえるようにと、息子を結婚させたのです。それから6年たって、何もかも手に入れたのに、何も手にしていないような気持ちです」と述べています。



また、Times of Indiaによると、サーダナーさんは「私たちは子どものために何でもして、最高の形で育てました。350万ルピー(約580万円)かけてアメリカのパイロット養成コースに通わせ、200万ルピー(約330万円)かけて豪華な生活もさせました。また、息子夫婦のためにアウディの車も買いました。ローンで650万ルピー(約1100万円)です。2016年に結婚させたのは家名を継がせるためなのに、6年たっても、私たちの願いをかなえてくれません」と語ったとのこと。



「最も欲しいところから愛情を受けることができず、とても不運に感じている」というサンジーヴさんに対して、シュリーさんとシュバンギさんからのコメントは得られていません。



サンジーヴさんらの弁護を担当するシュリヴァスタヴァ弁護士は「私たちは子どもに投資をし、いい会社で働けるようにします。子どもは親に、基本的な経済的ケアをする義務があります」と述べ、今回の訴えが社会の真実を描き出したものだと表現しました。



「1年以内に孫を作るか、これまで教育などに費やした5000万ルピー(約8200万円)を支払うか」を求めるサンジーヴさんらの訴えを裁判所は受け入れ、来週以降にヒアリングが行われることになっています。