2022年05月19日 11時35分 セキュリティ

経営者や管理職も脆弱なパスワードやダサいパスワードを使いがち



パスワードはできるだけ他人に勝手に使われないような安全なものを作って使うべきですが、現実には「123456」や「qwerty」のように覚えやすいものが使われています。この傾向は、セキュリティに気をつけるべき情報を扱っているはずの経営者や管理職でも同様であることがわかりました。



Top Passwords Used By Business Executives | NordPass

https://nordpass.com/business-executive-passwords/





The passwords most used by CEOs are startlingly dumb | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/the-passwords-most-used-by-ceos-are-startlingly-dumb/



これはパスワードマネージャーなどを扱っているセキュリティ企業のNordPassが明らかにしたものです。



データによると、経営者・管理職層でも、安全性皆無に等しいパスワード「123456」を使ってるケースが22万405件、「123456789」を使っているケースが6万4594件ありました。





パスワードに名前を使っているケースも多くみられ、「Tiffany」が10万534件、「Charlie」が3万3699件、「Michael」が1万647件、「Jordan」が1万472件確認されました。



生き物の名前をパスワードにする事例もあり、上位には「Dragon」(1万1926件)や「monkey」(1万1675件)が食い込みました。



CEOの事例の第1位から第50位の並びはこんな感じです。





順位 パスワード 使用件数 1 123456 29,401 2 password 22,511 3 12345 11,867 4 123456789 10,988 5 qwerty 9,738 6 1234 6,520 7 qwerty123 6,446 8 1q2w3e 5,809 9 111111 5,487 10 12345678 5,099 11 info 4,942 12 DEFAULT 4,451 13 1q2w3e4r5t 4,330 14 Password 4,238 15 1234567 3,479 16 123 3,404 17 infoinfo 3,214 18 123123 3,055 19 1234567890 2,553 20 welcome 2,376 21 abc123 2,302 22 123321 2,027 23 654321 2,025 24 0 1,956 25 qwe123 1,944 26 7777777 1,905 27 test 1,880 28 password1 1,775 29 1q2w3e4r 1,733 30 666666 1,727 31 Switzerland 1,653 32 1111 1,648 33 555555 1,598 34 aaaaaa 1,595 35 asdfgh 1,562 36 qwertyuiop 1,519 37 test123 1,513 38 11111111 1,499 39 222222 1,465 40 1111111 1,373 41 1qaz2wsx 1,361 42 qazwsx 1,350 43 SKIFFY 1,310 44 11111 1,277 45 123qwe 1,269 46 Willkommen 1,236 47 temppass 1,183 48 112233 1,149 49 121212 1,115 50 777777 1,099