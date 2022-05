弁護士活動に励むジェニファーが緑色のスーパーヒーロー「シー・ハルク」として悪との戦いに身を投じるドラマシリーズ「シー・ハルク：ザ・アトーニー」の予告編が公開される

・関連記事

2歳のアベンジャーズファンが「ハルクの変身シーン」を初めて見て驚愕するムービーが大人気 - GIGAZINE



ハルク役マーク・ラファロが汚染物質を垂れ流す超大企業とたった一人戦う弁護士を演じる実話に基づいた「DARK WATERS」予告編公開 - GIGAZINE



アイアンマンが過去最悪の絶望的状況に陥りホークアイが帰還したアベンジャーズ最新作「Avengers: Endgame」予告編公開 - GIGAZINE



マルチバースを救うために最強の魔術師が奮闘する「ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス」予告編公開 - GIGAZINE



地球滅亡まであと7日の危機に立ち向かうアベンジャーズの後継ヒーローを描くマーベル映画「エターナルズ」最終予告編公開 - GIGAZINE



「もしヒーローたちに別の運命が待っていたら」を描くマーベル初のオリジナルアニメシリーズ「ホワット・イフ…?」最新予告編公開 - GIGAZINE



2022年05月18日 12時30分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.