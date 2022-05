8億3000万年前の「まだ生きている可能性のある生物」を塩の結晶で発見

天然の塩の結晶・ハライト(岩塩)の中の液体に、原核生物や真核生物の細胞や有機化合物と一致する反応があることを地質学者が発見しました。この有機物の一部はまだ生きている可能性もあるとのことです。 830-million-year-old microorganisms in primary fluid inclusions in halite | Geology | GeoScienceWorld https://doi.org/10.1130/G49957.1

2022年05月17日 20時00分00秒 in 生き物, Posted by logc_nt

