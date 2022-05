2022年05月16日 09時13分 メモ

操縦経験のない乗客が飛行機を安全に着陸させることに成功

by Daniel Piraino



錯乱状態に陥ってしまったパイロットの代わりに同乗していた一般人が飛行機を操縦し、無事空港に着陸させるという出来事が起こりました。



Miracle in the Air: Air Traffic Controllers Guide Passenger to Land Plane Safely | by Federal Aviation Administration | Cleared for Takeoff | May, 2022 | Medium

https://medium.com/faa/miracle-in-the-air-air-traffic-controllers-guide-passenger-to-land-plane-safely-27362004f07c



Air traffic controller helps passenger land plane at Florida airport

https://www.wpbf.com/article/air-traffic-controller-explains-how-he-helped-a-passenger-land-a-plane-after-pilot-emergency/39961555#



アメリカ連邦航空局(FAA)の報告によると、現地時間の2022年5月10日12時頃、バハマからフロリダ州に向けて飛行していた小型のセスナ・208のパイロットが突然「気分が悪い」と言いだし、操縦桿(かん)に突っ伏してしまったとのこと。同乗していた2人の乗客のうち1人がとっさに操縦を代わって急降下していた機体を持ち上げ、フロリダ州フォートピアスのトレジャーコースト国際空港へ連絡しました。



空港の管制官であるクリストファー・フローレス氏が連絡を受け取りましたが、乗客は2人とも航空機の操縦経験が全くないことが判明。このままでは墜落を免れないと思われましたが、フローレス氏は現場監督者のジャスティン・ボイル氏の支援を受けて乗客に「ゆっくり直進すること」「徐々に降下し、管制塔が航空機の位置を特定するまで時間を稼ぐこと」を伝え、乗客の操縦を支援しました。





当時の音声記録からは、「深刻な事態です。パイロットの言うことがめちゃくちゃなんです。でも、私はどうやって飛行機を飛ばせばいいかわかりません」「(自機の位置は)まったく分かりません。目の前にはフロリダの海岸線が見えていますが、まったく分かりません」と伝える乗客と、それに応える管制官の緊迫したやりとりがうかがえます。



Pilot down, passenger takes over with 'no idea how to fly' - YouTube





トレジャーコースト国際空港からの要請を受けていたパームビーチ国際空港の助けもあり、航空機はフロリダ州ボカラトン空港から約20マイル(約32km)圏内を飛行していることが判明。乗客との通信を最寄りのパームビーチ国際空港が引き継ぐことになりました。



パームビーチ国際空港・航空交通施設の管制官、グレゴリー・バッタニ氏は、セスナ機の操縦経験を持つ飛行教官、ロバート・モーガン氏に協力を要請します。モーガン氏は直接乗客と交信し、ボカラトン空港よりも滑走路が長く混雑も少ないパームビーチ国際空港に航空機を誘導。フラップ操作方法や滑走路の視認方法など、着陸のための操作方法を明確かつ簡単に指示しました。航空交通施設の他の職員は滑走路から他の航空機や車両を撤去するなど、航空機の緊急着陸に備えました。



モーガン氏の指示や職員の協力、乗客の的確な操縦により、同日12時27分に航空機は着陸に成功。乗客2名にけがはなく、パイロットの容体も安定しているとのことです。



モーガン氏は「このようなことは同僚の誰も経験したことがなく、まるで映画の登場人物になったような気分でした。同僚の誰もがあらゆる方法で支援しようと励んでいました」「誰かを助けるのは本当に気分が良かったです」と語ったとのことです。



by Alexandro Dias