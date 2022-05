数万円する完全ワイヤレスイヤホンが「コンピューターとの接続に非対応」であることが露呈し不満が広がる

・関連記事

耳をふさがず外の音が聞こえマイクも内蔵のソニー製ワイヤレスヘッドセット「LinkBuds」を使ってみたよレビュー - GIGAZINE



「優れたヘッドホンやイヤホンの選び方」を音響学の専門家が解説 - GIGAZINE



「AirPodsよりも際立っている」と評価されるワイヤレスイヤホン「Beats Fit Pro」レビューまとめ - GIGAZINE



第3世代AirPodsレビューまとめ、実際のところ誰にとって「買い」なのか? - GIGAZINE



GoogleはiPhoneのイヤホンジャック廃止をからかったのちPixel 6Aからイヤホンジャックを排除 - GIGAZINE



2022年05月16日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.