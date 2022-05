「男を『ハゲ』と呼ぶことはセクハラ」とイギリス裁判所が判決を下す

Calling a man bald counts as sexual harassment, UK judge rules https://www.cnbc.com/2022/05/13/calling-a-man-bald-counts-as-sexual-harassment-uk-judge-rules.html この裁判は、原告であるトニー・フィン氏が電気技師としておよそ24年働いていた醸造用のタルを製造する工場を解雇された時に、人事担当のジェイミー・キング氏から「bald c--- (ハゲのクソッタレ)」と罵られて脅迫されたとして、慰謝料を要求したものでした。 判事たちは、問題発言に含まれるCワード自体が下品な言葉であることは認めながらも、「こうした言葉の使用は工場内では一般的であり、原告自身も職場で頻繁に使っていた」ことから、Cワードの使用自体は問題ではないとしています。

2022年05月16日 10時45分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.