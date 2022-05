「月から持ち帰った土」で初めて植物の発芽・生育に成功

植物が地球外の環境において現地の資源を利用して生育可能なのか、アポロ計画で持ち帰った月の土壌を用いて植物を育てる実験が行われ、発芽・生育に成功したことが発表されました。ただし、重度のストレス形態を示しており、成長は困難だとのことです。 Plants grown in Apollo lunar regolith present stress-associated transcriptomes that inform prospects for lunar exploration | Communications Biology http://doi.org/10.1038/s42003-022-03334-8

2022年05月13日

