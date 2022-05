ガーリック風味がガツンと響くチキンナゲット＆定番Xフライドポテトを楽しめるミニストップ「ガリチーチキン＆チップス」試食レビュー

・関連記事

甘みと辛みが融合するザクザク食感のアメリカンドッグ「ザクザクドッグ」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



直火焼きビーフパティにベーコンてんこ盛りで肉感マシマシなバーガーキング「ベーコンブースター」とパティ3枚重ねの「チーズ&チーズ」を食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛「コメ醤(ジャン)」がガツンと食欲を目覚めさせるコメダ珈琲店「コメ醤チキンカツパン」を食べてみた - GIGAZINE



鶏肉のむっちりした厚切りハムカツが味わい濃厚なケンタッキーの「極旨ハムカツフィレサンド」を食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸味が爽やかにはじけるケンタッキーフライドチキンの「ペッパーレモンチキン」を食べてみた - GIGAZINE



2022年05月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.