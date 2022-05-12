2022年05月12日 08時00分 お知らせ

2022年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年6月30日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINEでは正社員として一緒に働いてくれる各部署員を募集中です。「GIGAZINEを内側から支えたい！」「リモートで働ける職場にいきたい！」「上司への気遣いや行きたくない懇親会にはうんざり。無駄な人間関係のストレスがない職場にいきたい！」そんなあなたの応募をお待ちしています。応募条件や待遇などの詳細、求人への応募は以下の求人用サイトからいつでもどうぞ。



GIGAZINE採用情報. - GIGAZINEだからできることが、ある。

http://gigazine.co.jp/



お知らせその2、MSNニュースおよびMicrosoft Startへの記事配信を開始しました。



GIGAZINE | 信頼できるコミュニティの関与と貢献





配信されている記事はそれぞれのサイトで確認できる他、Windows 11の環境であればタスクバーのウィジェットをクリックして下にスクロールしていくだけでOK。





GIGAZINEから配信されている記事の見出しをクリック





すると、Microsoft Edgeで新規タブが開き、記事本文を読むことができます。





Microsoft Startは、他にも以下の方法で確認可能です。



・AndroidとiOSのモバイルアプリ（旧Microsoftニュースアプリ）



Microsoft Start:ニュースなど - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.amp.apps.bingnews&hl=ja&gl=JP



「Microsoft Start」をApp Storeで

https://apps.apple.com/jp/app/microsoft-start/id945416273



・Windows 10のタスクバーの「ニュースと関心事項」

・Microsoft Edgeの「新しいタブ」





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年4月

アクセスリクエスト数：2億6608万

ページビュー：4619万(457万減)

ユニークユーザー数：2162万(486万減)

転送量：19.633TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約17.132TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.501TB。



また、2022年4月に作成した記事数は557本。



次に、2022年4月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：Googleマップの航空写真でロシアの軍事施設がクッキリ写っていることが明らかになりさっそく有志たちによる分析がスタート





2位：エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版





3位：「一般プレイヤーがチーターを一方的にボコれるシステム」をCall of Dutyが実装、チーターからは一般ユーザーが透明化





4位：ホンダが「ホンダ」に関する3Dモデルをすべて削除するように共有サイトへ警告、オリジナルパーツも問答無用で削除





5位：PS3やPS Vitaのダウンロード版ゲームが突如「期限切れ」となりプレイできないという報告が相次ぐ





6位：「お尻から侵入して全身の皮下をうごめく大量の寄生線虫」が報告される





7位：IoT企業が突然「夜逃げ」してアプリとサーバーが停止、照明やセンサーが操作不能に





8位：可動部品なしで蒸気タービン以上の高効率で熱を電気に変換できる熱機関が誕生





9位：自宅に「25Gbps」という爆速回線を引いたエンジニアの話





10位：Google Playで数十件のAndroidアプリがユーザーの情報をこっそり外部に送信していたことが発覚して削除される





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：47.02％（0.99％減）

2位：Safari：34.61％（0.14％減）

3位：Safari (in-app)：6.29％（0.35％増）

4位：Edge：4.29％（0.94％増）

5位：Android Webview：3.86％（0.05％増）

6位：Firefox：1.89％（0.05％増）

7位：Mozilla Compatible Agent：0.68％（0.14％増）

8位：Samsung Internet：0.59％（0.02％減）

9位：Internet Explorer：0.37％（0.01％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：98.93％（0.04％増）

8.0：0.51％（0.15％減）

10.0：0.44％（0.11％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：グノシー（前月圏外）

8位：livedoor ニュース（前月7位）

9位：Pintrest（前月8位）

10位：Feedly（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtuber けらだま

2位：youtube

3位：gigazine

4位：エイプリルフール

5位：飛田新地

6位：エルデンリング

7位：グランツーリスモ7

8位：どん兵衛

9位：4色型色覚

10位：キングダムハーツ4



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。