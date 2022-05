2022年05月10日 10時28分 モバイル

iPhone 13・Pixel 6・Galaxy S22は発売から2カ月でどのくらい値下がりするのか調査した結果、圧倒的に価値が落ちないのはどのブランド?



Appleが2021年9月に発売したのが「iPhone 13」シリーズで、これに対抗すべくSamsungが2022年2月に発売したのが「Galaxy S22」シリーズです。このGalaxy S22シリーズは、発売以来47%も販売価格が低下しているのに対して、iPhone 13シリーズは16%しか価格が低下していないことが最新の調査により明らかになりました。



Samsung S22 Range Depreciates Almost Three Times More Than the iPhone 13 Range Since Launch - SellCell.com Blog

https://www.sellcell.com/blog/depreciation-data-samsung-s22-iphone-13-google-pixel-6/



アメリカ最大のスマートフォン販売サイトであるSellCellが、iPhoneやその他のスマートフォンの発売以降の値下がり率を調査しています。SellCellはスマートフォンの「新品同様」あるいは「良好」な状態の端末の再販価格と下取り価格をベースに「発売後どの程度端末の販売価格が低下したのか」を調査し、どのブランドの端末が最も価格を維持しているかを調べました。なお、SellCellはスマートフォンの価格比較サイトとしてはアメリカで最も人気のあるサイトで、40を超える独立した販売サイトの販売価格を常に監視しているそうです。



以下の表はスマートフォン別のメーカー希望小売価格(MSRP)、「新品同様(Like New)」品の発売から1、2カ月後の値下がり額および値下がり額、「良好(Good)」品の発売から1、2カ月後の値下がり額および値下がり額をまとめたもの。





Galaxy S22の場合、平均すると発売から1~2カ月で「良好」なら51.1%、「新品同様」であっても46.8%も販売価格が低下するそうです。一方で、GoogleのPixel 6 は「良好」なら43.5%、「新品同様」なら41.5%も価格が低下します。これに対して、iPhone 13は「良好」なら16.4%、「新品同様」は19.1%しか価格が低下しません。



Galaxy S22のうち特に値下がり率が高いのがGalaxy S22+5Gの128GBモデルで、発売から2カ月で「良好」なら57.5%、「新品同様」は53.8%も価格が下がっており、最大574.99ドル(約7万5000円)も端末の価値が失われます。





Googleブランドの中で最も値下がり率が高いのがPixel 6 Proの256GBモデルで、発売から2カ月で「良好」なら47.9%、「新品同様」なら45.7%も価格が低下。現金にすると最大479ドル(約6万2000円)も低下した計算になります。



なお、Apple製品の中で最も値下がりしなかったのはiPhone 13 Pro Maxの128GBモデルで、「良好」なら4.7%、「新品同様」にいたってはわずか3.8%しか価格が下がりませんでした。発売以来最大でもわずか52ドル(約6800円)しか値下がりしていません。



「新品同様」品の発売以降の値下がり率をまとめたのが以下のグラフ。iPhone 13シリーズとPixel 6シリーズは発売1カ月後から2カ月後にかけて値下がり率が回復しているのが特徴です。





モデル別でみると以下の通り。最も値下がり率が低いのはiPhone 13 Pro Maxの128GBモデル。発売から2カ月で値下がり率が大幅に改善された(17.4%→6.1%)のは、iPhone 13の128GBモデル。これに対して発売2カ月目で大幅に値下がり率が悪化した(19.9%→29.2%)のがiPhone 13 miniの128GBモデル。なお、調査対象となったスマートフォンのうち唯一、Galaxy S22+5Gだけが値下がり率50%超を記録しています。