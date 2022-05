「まるで人間」な表情やしぐさを再現する超リアルなヒューマノイド開発企業が目指す未来とは？

・関連記事

テスラが見せた自律型ヒューマノイドロボットは果たして現実のものとなるのか? - GIGAZINE



不気味の谷を乗り越えても今度は「大量生産されたヒューマノイドの顔」が人間に不快感をもたらす可能性 - GIGAZINE



ロボットに見つめられると集中力が削がれてしまうことが判明 - GIGAZINE



ディズニーが「人間のようにまばたきをして視線が揺れるロボット」を開発、ただし人間らしい皮膚はなし - GIGAZINE



男性は「女性もセックスロボットの開発を望んでいるだろう」という誤解を抱いていると判明 - GIGAZINE



あのリアル過ぎる軍用四足歩行ロボット「LS3」が音声認識によって指示を理解するように - GIGAZINE



ボストン・ダイナミクスの人型ロボットに自我が芽生えるパロディムービー第2弾が登場、軍事訓練を受けるも大暴走してしまう - GIGAZINE



2022年05月09日 20時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.