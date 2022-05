2022年05月08日 08時00分 メモ

70歳になった「WIRED」共同創業者の思う「若いころ知っておけばよかった103のこと」

by Christopher Michel



カルチャーメディア「WIRED」の創設に携わった編集者のケビン・ケリー氏が2022年4月28日に70歳を迎え、自身が考える「若い頃に知っておけばよかった知恵」をブログに記しました。



The Technium: 103 Bits of Advice I Wish I Had Known

https://kk.org/thetechnium/103-bits-of-advice-i-wish-i-had-known/



ケリー氏は68歳の誕生日に「若い人への68のアドバイス」を、69歳の誕生日には「さらに99のアドバイス」を公開していて、今回はさらに件数が増加しています。なお、「上にあるほど重要」などの区別はないようですが、以下、ケリー氏が挙げた順のまま5つごとに区切りを入れて並べています。



・約99%の確率で、今こそがそのタイミングです

・あなたほど、あなたの持ち物に感動する人はいません

・自分がなりたくない人のために働くのは絶対にやめよう

・自分を好きになってくれる人を12人育てなさい。1200万人の人に好かれるより、12人の人に好かれる方が価値があります

・同じ過ちを繰り返さないように、新しい過ちを犯すようにしなさい



・ミュージシャンや大道芸人の話を1分以上聞いた場合、あなたは彼らに1ドルの借りを作ったということ

・「しかし」という言葉の前に言ったことは、カウントされません

・あなたが他人を許すと、相手は気づかないかもしれませんが、あなたは癒されるでしょう。許すということは、他人のためにするのではなく、自分自身への贈り物なのです

・礼儀作法には何のコストもかかりません。トイレを使ったら便座を下げましょう。エレベーターでは自分が乗る前に乗っている人を先に降ろしましょう。ショッピングカートは所定の場所に戻しましょう。何かを借りたときは、借りたときよりもきれいな状態で返しましょう

・二者択一の議論があるときは、第三者を探しましょう



・効率は非常に過大評価され、サボりは非常に過小評価されます。定期的な休息、長期休暇、あてのない散歩、オフタイムは、あらゆる種類の最高のパフォーマンスを発揮するために不可欠です。最高の労働倫理は、優れた休息倫理を必要とします

・あなたがリーダーであるとき、あなたの本当の仕事は、より多くのフォロワーを作ることではなく、より多くのリーダーを作ることです

・プライベートで批判し、公の場で褒めなさい

・人生の教訓は、必要な順序であなたに提示される。その教訓を習得するために必要なものはすべてあなたの中にあります。あなたが本当に教訓を学んだと思ったら、次の教訓が提示されます。あなたが生きているということは、まだ学ぶべき教訓があるということです

・先生からすべてを聞き出すのが生徒の務めであり、生徒からすべてを聞き出すのが先生の務めです



・ゲームで勝つことが重要になりすぎたら、もっと楽しくなるようにルールを変えてみましょう。ルールを変えることが、新しいゲームになることもあります

・資金提供者にお金を求めれば、アドバイスをくれます。反対にアドバイスを求めれば、お金をくれます

・生産性とは、往々にして気晴らしです。タスクをできるだけ早く終わらせるためのより良い方法を目指すのではなく、むしろ、決してやめたくないような、より良いタスクを目指しましょう

・ベンダー、労働者、請負業者に支払うべき金額はすぐに支払いましょう。そうすれば、彼らは次に働くときにまずあなたを選ぶでしょう

・私たちが自分に言い聞かせる最大の嘘は、「覚えているから書き留めておく必要はない」というものです





・あなたが理性的な人間として成長したかどうかは、あなたが不快な会話をあえてしようとするかどうかによって明らかになります

・自分が正しいかのように自信を持って話し、自分が間違っているかのように注意深く耳を傾ける

・豆知識:腕を肩の高さに上げて一杯に伸ばした時の指から指までの間隔が、あなたの身長です

・努力(運動、交友、仕事)は、量よりも一貫性が大切です。毎日行う小さなことに勝るものはなく、たまに行うことよりもずっと重要です

・芸術を作ることは利己的なことではありません。やるべきことをやらないなら、それはまわりの人を欺いているということです



・女性に妊娠しているかどうか尋ねてはいけません。もし妊娠しているなら、彼女から教えてもらいましょう

・あなたに必要な3つのこと:うまくいくまであきらめない力、うまくいかないことをあきらめる力、そして、その2つを区別するのを助けてくれる他人への信頼

・人前で話すときは、こまめにポーズをとる。新しい言い方をする前のポーズ、重要だと思うことを言った後のポーズ、聞き手に詳細を吸収してもらうためのホッとするポーズなど、さまざまなポーズをとりましょう

・時間通りというのはありえません。遅刻するか、早退するか、どちらかです。あなたの選択です

・あなたが尊敬する人に聞いてみてください。彼らの幸運は、主な目標から遠回りしたところにあるのです。だから、回り道を受け入れましょう。人生は誰にとっても一直線ではありません



・インターネットで正しい答えを得るための最良の方法は、明らかに間違った答えを投稿して、誰かが訂正してくれるのを待つことです

・子どもや動物の場合は特に、悪い行動を罰するよりも良い行動を褒める方が10倍良い結果が得られるでしょう

・メールの件名も、本文と同じぐらい時間をかけて作りましょう。これは、多くの人は件名しか読まないためです

・ 嵐が過ぎるのを待たずに、雨の中で踊りましょう

・求職者の推薦状をチェックする際、元の雇用主は否定的なことを言うのを嫌がるか、あるいは禁止している場合があります。そこで、「この求職者を超優秀だと強く推薦するなら、返信してください」というメッセージを残す、あるいは送りましょう。返信がない場合は、否定的なのだと受け止めましょう



・パスワードマネージャーを使いましょう。より安全で、より簡単で、より良いです

・あなたが学ぶ教養の半分は、無視できることを学ぶことです

・とんでもなく野心的な目標の利点はハードルを非常に高く設定することです。たとえ失敗しても,普通の人の目から見れば成功かもしれません

・自分を理解する素晴らしい方法は、他人に感じるイライラをすべて真剣に振り返ってみることです

・ホテルの部屋では、引き出しに入れず、すべての荷物を見えるところに置いて、一カ所に集めておく。そうすれば、忘れ物もなくなります。もし、充電器などを脇に置く必要がある場合は、その横に他の大きなものを2つほど置くといいです。物を1つ忘れるよりも、3つ忘れることの方が可能性は低いでしょう



・褒め言葉を否定したり、はぐらかしたりするのは失礼にあたります。たとえ相応しくないと思っても、感謝の気持ちを持って受け止めましょう

・記念碑の横のプレートは必ず読みましょう

・ある程度の成功を収めたとき、自分が詐欺師ではないかという感覚になることがあります。私は誰を騙しているのだろう?と。でも、自分だけにしかできないこと、つまり自分だけの才能と経験を生かしたものを作ったなら、あなたは絶対に詐欺師ではありません。それはあなたの運命です。自分にしかできないことに取り組むことが、あなたの義務なのです

・悪い日に何をするかは、良い日に何をするかよりも重要です

・人々が持つのに良いものを作りなさい



・絵の具を少しでも開ければ、どんなに気をつけていても必ず服に付きます。それなりの服装をすること

・車の旅で幼い子どもたちが行儀よくしていられるようにするには、子どもたちの好きなキャンディーを袋に入れ、悪さをするたびに窓から一粒ずつ投げ捨てることです

・頭のいい人に、お金のためだけに一生懸命働いてもらうことはできない

・ある仕事に対してどれくらいの報酬を払えばいいのかわからないとき、「何が公平だろう」と尋ねると、たいてい「いつも通りでいい」と答えます

・あらゆるものの90%はガラクタです。オペラ、ロマンス小説、TikTok、カントリーミュージック、ヴィーガンフード、NFTが嫌いだと思う人は、残りの10%を見つけられるかどうか、試し続けてみてください。それはガラクタではありません



・あなたは、あなたのために何もしない人たちにどれだけよくしてあげられるかで周りから判断されるでしょう

・私たちは、1日にできることを過大評価し、10年に達成できることを過小評価しがちです。10年かければ、奇跡的なことが成し遂げられる。長い目で見れば、小さな積み重ねが大きな失敗を克服することになるのです

・あなたの人生を変えてくれた先生に感謝しましょう

・自分が納得していないことを人に納得させることはできません

・あなたの最高の仕事は、あなたの成長には適さなかった仕事です



・古本を購入しなさい。記された言葉は新しいものと同じです。図書館もそうです

・あなたは何にでもなれるのだから、会議を早く終わらせる人になりなさい

・ある賢者が言った。「話す前に、自分の言葉を3つの門に通せ。第一の門では、『それは真実か?』と自分に問え。第二の門では、『それは必要なことか?』と問え。第三の門では、『親切な言葉か?』と問え」

・階段を使いましょう

・実際に何かに支払う金額は、最終的に計画段階の2倍になります。エネルギー、時間、セットアップのための費用、メンテナンス、修理、廃棄費用などがかかります





・ホテルで部屋に着いたら、非常口の場所を確認しましょう。1分もあればわかります

・「今何をすべきか」という問いの答えとして唯一生産的なものは、まず「誰になるべきか」という問いに取り組むこと

・平均的なリターンを平均以上の期間で維持することが、並外れた結果を生みます

・失礼な他人に対して非常に丁寧に対応するのはスリリングです

・うまくコミュニケーションできない超頭のいい人よりも、うまくコミュニケーションできるあまり頭のよくない人のほうが、ずっといい結果を出せる可能性があります。コミュニケーション能力を向上させるのは、知能を向上させるよりもずっと簡単だからです



・たまに騙されることは、誰に対してもベストを尽くすためのわずかな代償なのです

・芸術とは、許されるものであれば何でもよいのです

・子どもと最高の関係を築く方法は、お金は半分しか使わずに、時間を2倍かけることです

・自分の住んでいる町や地域の最新の観光ガイドブックを購入しましょう。年に1度、観光客になりきることで、多くのことを学ぶことができます

・有名なものを食べるために行列に並ぶのはやめましょう。待つだけの価値があることはまずありません



・知り合ったばかりの人の本性を素早く見抜くには、ものすごく遅いインターネット回線を使わせ、観察すればいいです

・人気を得るための方法は、何か奇妙なことをし、奇妙なことを習慣化することです

・バックアップを取りましょう。少なくとも物理的なバックアップとクラウド上のバックアップを1つずつ用意し、それぞれを複数個持っておきましょう。もし、あなたのデータや写真、メモをすべて失ったら、いくらで復元できますか?バックアップは後悔に比べれば安いものです

・自分が信じていることをすべて信じてはいけません。

・緊急事態を知らせるには、3の法則を適用しましょう。3回の叫び声、3回のクラクション、3回のホイッスルです



・レストランで自分が美味しいと思うものを注文するか、それとも新しいものに挑戦するか。売れると分かっているものを作るか、新しいものに挑戦するか。新しい人と付き合い続けるか、すでに出会った人と結ばれるか。新しいものを探求することと、一度見つけたものを活用することの最適なバランスは、「1/3」です。1/3の時間を探索に、2/3の時間を深掘りに費やしましょう。年齢が上がるにつれて、探索に時間を割くことは非生産的と思われ、難しくなりますが、探索に時間を割くことを目指しましょう。

・素晴らしいチャンスには、件名に「素晴らしいチャンス」とは書かれていません

・誰かに紹介されたら、アイコンタクトを取り、4まで数えます。これでお互いを覚えられます

・もしあなたが「良いナイフはどこだろう」「良いペンはどこだろう」と考えたなら、それはあなたが「悪いもの」を持っているということです。それを捨ててください

・行き詰まったときは、他人に自分の問題を説明しましょう。問題を整理することで、解決策が見えてくることがよくあります。「問題を説明すること」をトラブルシューティングのプロセスの一部にしてください



・庭用ホース、延長コード、はしごを買うときは、自分が必要だと思うよりかなり長いものを買いましょう。そうすれば、適切なサイズになります

・古いものと戦わずに、新しいものを作ればいいのです

・あなたのグループは、周りから感謝されているということを示すだけで、身の丈をはるかに超えた大きなことを成し遂げることができます

・誰かが物事が下り坂になる前の良い時期、つまり人生のピークについて語るとき、それは常にその人が10歳だったときの年です。それはあらゆる人間で同じです

・あなたは、あなたの怒りの対象と同じぐらい大きな存在です



・聴衆に向かって話すときは、部屋中に視線を「ばらまく」よりも、数人の人に視線を固定したほうがいいです。あなたの目は、あなたが「自分の言っていることを信じているかどうか」を相手に伝えます

・習慣はひらめきよりもずっと頼りになる。習慣を身につけることで、進歩を遂げましょう。体型を整えることに集中せず、運動を欠かさない人間になることに集中しましょう

・交渉するときは、何かを大きくすることを目標にするのではなく、大きな何かを作ることを目標にしましょう

・今日やったことをあと365回繰り返したら、来年はあなたが迎えたい理想になっているでしょうか

・あなたは他人の2%しか見ていませんし、相手もあなたの2%しか見ていません。隠された98%に意識を向けましょう



・あなたの時間と空間は限られています。喜びを感じないものを取り除き、手放し、捨てて、喜びを感じるもののためのスペースを作ってください

・私たちの子孫は、私たちを驚かせるようなことを成し遂げるでしょう。しかし、彼らが作り出すものの一部は、私たちに想像力があれば、現在の材料と道具で私たちも作ることができたはずです。もっと大きく考えましょう

・大きな収穫を得るためには、自分が興味のないことに特に好奇心を持ってください

・目的地ではなく、方向を重視して下さい。正しい方向を維持すれば、行きたいところにたどり着けるはずです

・あらゆるブレークスルーは、最初は笑ってしまうほどばかげたものです。実際、もしそれが笑い話やバカバカしいことから始まらなかったら、それはブレークスルーではありません



・もしあなたが誰かに20ドルを貸して、相手が返済を避けて二度と会えないという場合、それは20ドルの価値があるということです

・他人のまねをすることは、良いスタート方法です。自分自身をまねすることは、残念な終わり方です

・新しい仕事のために給料を交渉するのに最適なタイミングは、相手があなたを欲しいと言ってきた後であり、その前ではありません。そうすると、お互いが先に金額を名乗るチキンレースになりますが、先に数字を出させた方が有利です

・サプライズを避けるために人生の舵を切るのではなく、サプライズを直接狙うのです

・クレジットカードでレンタカーを借りる場合は、余分な保険に加入しないこと



・あるテーマに関するあなたの意見が別のテーマに関するあなたの意見から予測できる場合、あなたはイデオロギーに支配されている可能性があります。本当に自分の頭で考えたら、あなたの結論は予測できない

・無一文で死ぬことを目指し、死ぬ前に受益者に贈与しましょう。その方が楽しいし、役に立ちます。全部使ってしまいましょう。最後の小切手は葬儀社に送ればいいのです

・老いに対する最大の予防策は、驚き続けることです