NVIDIAが「仮想通貨マイナーに販売したGPUの数を隠蔽した」として7億円超の罰金を支払い

Nvidia fined $5.5 million over crypto mining GPU disclosures - The Verge https://www.theverge.com/2022/5/6/23059930/nvidia-sec-charges-fine-settlement-gaming-gpu-crypto-mining 現地時間の2022年5月6日、SECが「仮想通貨マイナーに販売したGPUの数を隠蔽した」としてNVIDIAを起訴しました。SECは「NVIDIAはGPUの売上を『ゲームに関する収益の大幅な増加』として報告することで、投資家を誤解させ、その成功(売上)の多くが仮想通貨市場の需要に依存していたことを隠していた」と主張しています。これに対して、NVIDIAは不正行為を認めてはいないものの、適切な情報開示を行わなかったことを認め、550万ドルを支払うことで和解することに合意しました。

近年、新型コロナウイルスのパンデミックによる 半導体不足 と、仮想通貨のマイニング需要が重なり、GPUの需要が急増しています。2021年1~3月に販売されたGPUの25%が仮想通貨のマイニング用途で購入されたという 予測 もあるほど需要が高まっていたのですが、これに合わせてNVIDIAは マイニング性能を制限したGPU までリリースすることとなりました。そんなNVIDIAが「仮想通貨マイナーに販売したGPUの数を隠蔽した」としてアメリカ証券取引委員会(SEC)に起訴され、550万ドル(約7億2000万円)の罰金を支払うことに合意しました。 SEC.gov | SEC Charges NVIDIA Corporation with Inadequate Disclosures about Impact of Cryptomining https://www.sec.gov/news/press-release/2022-79

2022年05月07日 21時00分00秒 in Posted by logu_ii

