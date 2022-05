NASAが火星VRシミュレーターのシナリオ構築コンテストを実施

NASA MarsXR Challenge | HeroX https://www.herox.com/MarsXR NASA Needs Your Help Building A VR Mars Simulator - VRScout https://vrscout.com/news/nasa-needs-your-help-building-a-vr-mars-simulator/ 「Mars XR Operations Support System」は2022年4月に正式リリースされたEpic Gamesの Unreal Engine 5 を用いてNASAが Buendea と共同開発した、火星の仮想環境シミュレーターです。 ただし、「単にシミュレーターがあるだけ」という状態になっているとのことで、火星で遭遇する可能性のある船外活動シナリオを構築することを目的としたコンテストが開催されることになりました。

・関連記事

NASAの火星ヘリコプター「Ingenuity」は火星の空をどんな感じで飛んでいるのか?を視覚的に理解できるムービー - GIGAZINE



たった45日で宇宙船が火星に到達する「レーザー熱推進」を利用した航法が考案される - GIGAZINE



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」の登場で「Unity」が終わるのではという指摘 - GIGAZINE



2022年05月07日 23時30分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.