直火焼きビーフパティにベーコンてんこ盛りで肉感マシマシなバーガーキング「ベーコンブースター」とパティ3枚重ねの「チーズ＆チーズ」を食べてみた

・関連記事

2枚重ねの直火焼き100%ビーフが圧倒的な肉々しさを放つバーガーキング「チーズ・テリヤキ ダブルワッパー」「ベーコン・テリヤキ ダブルワッパー」を食べてみた - GIGAZINE



肉感満点のジューシーなパティとチーズの風味が絶妙にマッチしたバーガーキング「キング・イエティ超ワンパウンドビーフバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



単品1600円・総カロリー1498kcalのバーガーキング「超ワンパウンドビーフ チーズバーガー」はかんでもかんでも肉が減らない圧倒的ボリューム - GIGAZINE



2022年05月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.