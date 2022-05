「シン・ガリガリ君ウルトラチョコミント」を食べてみた、「そんなにチョコが好きになったのか、ガリガリ君。」のフレーズも納得のチョコ量

・関連記事

ガリガリ君だけど3種のベリー果汁で果実の優しく上品な甘みを楽しめる「大人なガリガリ君ミックスベリー」を食べてみた - GIGAZINE



甘さの中にほのかな酸味が光る濃厚りんご風味な「大人なガリガリ君Wりんご ふじ&王林」試食レビュー - GIGAZINE



あのガリガリ君から濃厚ミルキーな北海道産生クリームを堪能できる「ソフト君伝説のプレミアムミルク」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



映画「シン・ウルトラマン」ビジュアル公開、原点は成田亨氏の「真実と正義と美の化身」 - GIGAZINE



「シン・ウルトラマン」映画化決定、監督・樋口真嗣×脚本・庵野秀明のタッグ - GIGAZINE



2022年05月05日 15時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.