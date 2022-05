データセンターの電力消費量が地方の住宅の数字を上回る

Data centres now consuming more electricity than rural homes - CSO https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/data-centres-now-consuming-more-electricity-than-rural-homes-cso-1.4868221 統計によるとデータセンターの電力消費量はどんどん増加してきており、2015年1月~3月期と2021年10月~12月期を比較すると増加率は265%だったとのこと。

