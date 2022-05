2022年05月02日 15時00分 モバイル

モバイルアプリエコシステムに潜む潜在的な課題や障壁をアメリカの行政機関が調査開始



アメリカ大統領に対して電気通信および情報政策に関する助言を行う行政機関のアメリカ合衆国商務省電気通信情報局(NTIA)が、モバイルアプリエコシステムにおける競争を改善し、市場における参入障壁を減らし、ユーザーの利益を最大化するための提言を行うため、アプリエコシステムの調査を開始しました。



2021年7月、アメリカのジョー・バイデン大統領はアメリカ国内の市場競争を促進するための大統領令に署名しました。バイデン大統領は大統領令について、「アメリカの情報技術セクターは長い間革新と成長の原動力となってきましたが、現在では少数の支配的なインターネットプラットフォームがその力を利用して市場参入者を排除し、独占的な利益を引き出し、自分たちで利用でするために個人情報を収集しています。経済全体であまりにも多くの中小企業が、一部のインターネットプラットフォームといくつかのオンラインマーケットプレイスに依存しながら存続しています」と説明しています。



この大統領令を受け、NTIAはモバイルアプリエコシステムの調査を開始したと発表しました。NTIAは2022年5月23日までの間、公式サイト上でアプリ開発者に向け、独占的なプラットフォームを利用することで生じる「アプリの配布やユーザー獲得における潜在的な課題や障壁」の具体例を募集しています。





NTIAが挙げているモバイルアプリエコシステムに存在する潜在的な課題や障壁の具体例は以下の通り。



・ウェブアプリまたはモバイルミドルウェアレイヤーで動作するその他のアプリは、どのように分類する必要がありますか?

・競争に関するアプリ開発において、特にスタートアップでは利点や障害など、一般的にどのような固有の要因がありますか?

・アプリ開発者が主要なOSであるiOSとAndroidのいずれかまたは両方のアプリを構築するためのコストまたは利点の調査や具体例はありますか?

・エコシステムにおける効果的な相互運用性を促進する上で、他にどのような障壁(具体例:法律、技術、市場、APIなど)が存在しますか?

・アプリストアの運営、OSの構築、ハードウェアの設計を行う企業によるポリシー(利用規約など)の決定は、アプリ開発者にどのような影響を与えますか?

・代替アプリストア(App StoreおよびGoogle Play以外のサードパーティーアプリストア)はモバイルアプリエコシステムの競争にどのように影響をおよぼしていますか?

・デスクトップコンピューティングアプリケーションに使用される汎用モデルではなく、モバイルデバイスにアプリストアモデルが必要かどうかを評価するための具体的な証拠は存在しますか?

・正当なアプリがアプリストアから拒否されたりモバイルデバイスからブロックされたりしたという事例はありますか?また、これが一般的な事例であるということ、あるいはかなりの数のアプリで発生しているということを示す証拠はありますか?

・デバイスメーカー、サービスプロバイダー、OSプロバイダーのいずれかにより、競争に影響を与えるようなデバイス機能、あるいはアプリ開発者に技術的な制限が課せられるというケースはありますか?





なお、報道によるとAppleがプログレッシブウェブアプリを妨害していることも調査の一環に含まれることになるとのことです。



