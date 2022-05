ユズの香りが爽やかに鼻を突き抜ける「わかめラーメン あの頃の青春風味 柚子しょうゆ味」などエースコックの新作2種を食べてみた

・関連記事

甘いシャキシャキ玉ねぎと醤油風味がベストマッチなモスの「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」試食レビュー - GIGAZINE



ホロホロ柔らか骨付きチキンがまるごと入った「スパイシートマチチキン丼」&牛肉とトマトのマリアージュを楽しめる「スパイシートマチ牛丼」をすき家で買って食べてみた - GIGAZINE



開発期間10年という吉野家「親子丼」実食レビュー、出汁のきき具合と甘さのメリハリが抜群なシンプルながらも奥深い味わい - GIGAZINE



ラ王史上最高レベルにドロドロ極濃コッテリな鶏白湯スープがやみつきになる「日清ドロラ王 ドロ、コッテリ、鶏白湯」試食レビュー - GIGAZINE

2022年05月02日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.