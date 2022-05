2022年05月02日 06時00分 メモ

「1年以内に転職する」という看護師の割合が90%を突破したという報告



2021年11月にアメリカで実施されたアンケート調査の結果、医療機関に勤務する看護師の90%が「1年以内に転職する」と回答したことが明らかになりました。



Nursing in Crisis: Hospital IQ Survey Highlights Significant Patient Care Challenges Due to Hospital Staffing Shortages – Hospital IQ

https://www.hospiq.com/about-us/press-releases/nursing-in-crisis-hospital-iq-survey-highlights-significant-patient-care-challenges-due-to-hospital-staffing-shortages/



Report: 90% of nurses considering leaving the profession in the next year | Healthcare IT News

https://www.healthcareitnews.com/news/report-90-nurses-considering-leaving-profession-next-year



問題のアンケート調査は、医療システム開発企業のHospital IQが2021年11月に実施したもので、参加者はアメリカの医療機関に勤務する正看護師201人。参加者の回答を見ると、2020年からアメリカで続いた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって、看護師が自身の職務に疲れきってしまった様子が浮き彫りになっています。





Hospital IQによるアンケート結果のまとめが以下。



・90%が「1年以内に転職する」と回答。15年以上の経験を持つ看護師の71%が「すぐにでも転職したい」「3カ月以内に転職したい」と回答

・ワクチン接種を義務づけた病院に勤務している看護師のうち、30%が「ワクチン接種が義務化されたので退職する」と回答

・「平時よりも多い患者を診ている」という看護師は45%。救急治療室付きシフトの84%と重症者付きシフトの96%が「平時の2倍以上の患者を診ている」と回答

・72%が「パンデミック前に燃え尽き症候群になった」、43%が「労働者不足で清掃などの雑務が増えた」、39%が「仕事の負担が増えて不安症やうつ病などの深刻な精神衛生上の問題を経験した」と回答

・51%が「患者の家族は看護師に対する理解が足りない」、47%が「患者の家族から行きすぎた要求を受けた」、40%が「患者の家族から暴言/暴力を受けた」と回答

・38%が「投薬過程のミスや遅れが増加した」と、36%が「救急医療に来たのにベッドの空き待ちが長すぎて治療を受けられなかった患者を見た」と回答





今回の調査結果について、Hospital IQの看護師部門最高責任者兼顧客サービス担当副社長のショーン・セフトン氏は「看護師は常にコスト削減のターゲットになるものです。効率化プロジェクトやコンサルタントによる報告書のほぼ全てが看護師の削減という結論を下しますが、医療業界は看護師の削減を数十年にわたって続けてきたので、もはや削減できる看護師はいません。看護師をかけがえのない人材として捉えるのではなく、単なる商品として考えてきたこの数十年間の慣習が、病院の看護師不足や看護学校の学生不足につながっています」とコメントしています。



Hospital IQの臨床ソリューションディレクターのテリー・リッジ氏は「長年にわたる膨大な仕事量と燃え尽き症候群の多発が看護師を苦しめてきましたが、ついに臨界点に達したようです」とコメントしています。