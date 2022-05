2022年05月01日 16時00分 ネットサービス

Netflix、Disney+、Amazonプライム・ビデオなどの大手ストリーミングサービスがイギリス当局から規制を受ける可能性



イギリス政府が新しく公開した白書から、同国の規制当局はNetflixなどの大手映像ストリーミングサービスに規制を課す計画であることが明らかになっています。



イギリスにおける電気通信・放送関連の規制機関であるOfcomは、テレビで放送されるコンテンツの規制監視などを行う機関です。しかし、近年人気を博しているNetflixやDisney+といったストリーミングサービスは、放送コードの対象となっていないという問題があります。



そんなストリーミングサービスの視聴者を、有害あるいは不快なコンテンツから保護し、公平性・正確性・プライバシーの原則を適用するために、Ofcomがストリーミングサービスに対して新しい規制を課す計画であることが明らかになりました。





白書には「Ofcomの放送コードに違反したストリーミングサービスに対して科される罰金」についてが概説されており、違反した場合、25万ポンド(約4000万円)あるいは売上の最大5%の「いずれか高い方」を支払う義務が発生する模様。



Ofcomはこのガイドラインをストリーミングサービスに適用するべく数年前から活動しており、Netflixは「法的枠組みを更新するための措置を歓迎する」と述べたそうです。



なお、規制を受けることになるのはNetflix、Disney+、Amazonプライム・ビデオなどの大手ストリーミングサービスと、Apple TV+のような大企業が運営するストリーミングサービスのみ。そのため、小規模なストリーミングサービスについては、これまで同様の規制が適用されることとなる模様。





白書には、現在政府が所有しており広告費によって運営されている公共テレビ局・チャンネル4の民営化計画についても記されています。