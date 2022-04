2022年04月28日 15時00分 メモ

気候変動がインドを直撃して降雨量99%減&過去122年間で最も暑い3月に、熱波による小麦の収穫量減などの問題も多発



2022年3月から記録的な熱波に襲われているインド北西部では、3月の降雨量が例年より約99%減少した上に気温がセ氏40度に達し、記録が始まって以来122年間で最も暑い3月となったことが明らかになりました。



Delhi records hottest March in 122 years, heatwave to continue - Cities News

https://www.indiatoday.in/cities/delhi/story/india-witnesses-hottest-march-in-122-yrs-heatwave-to-continue-in-delhi-1933173-2022-04-04



Delhi Weather: Delhi Braces For Extreme Heat, May Touch 46 Degrees, Yellow Alert Issued

https://www.ndtv.com/delhi-news/delhi-braces-for-extreme-heat-may-touch-46-degrees-yellow-alert-issued-2923907



Double whammy for wheat growers! Early summers, heat wave conditions shrivel grain & reduce yield - India News

https://www.indiatoday.in/india/story/punjab-haryana-wheat-growers-heat-wave-no-rain-wheat-production-1942239-2022-04-26



Climate change hits India as millions suffer from extreme heatwave

https://www.zmescience.com/science/news-science/heatwave-india-climate-change-27042022/



インド気象局によると、2022年1~2月は例年並の降雨が見られたものの、3月以降は記録的な少雨となり、デリー州やパンジャーブ州、ハリヤーナー州などで史上最高気温を観測したとのこと。デリー州では3月第2週目から最高気温が30度近くに達し、3月30日には最高気温40度を記録しました。デリー州における3月の平均最低気温は15.26度であり、今回の記録は観測史上2番目の高さとなったとのこと。また、インド全土で見ても気温は高く、3月の全国平均最高気温は33.10度に達しました。



4月に入ってからも熱波は続き、デリー州の最高気温は連日40度近くを記録しています。インド気象局は熱波に関する気象警報を発し、特にデリー州の最高気温が観測史上最高の45.6度を上回る可能性があると警告しました。





深刻な雨不足が続いたため、パンジャーブ州やハリヤーナー州の農業に大きな打撃が加えられたことが報告されています。パンジャーブ州農業局の当局者は干ばつと穀物収穫量の減少を報告し、特に小麦の収穫量が大幅に減少したことを明らかにしています。



パンジャーブ州モハリで小麦農業を営むジャガー・シン氏は「収穫量が前年の半分になった」と嘆き、「政府は私たちに補償する必要があります」と訴えました。農家によっては農作物で得た収益を機械投資の返済金に充てている人もいるとのことですが、収穫量の大幅な減少に伴う資金繰りの悪化も心配されています。





気候変動ネットワークのシニアアドバイザーであるハージート・シン氏は「熱波はインドや周辺国に恐ろしい影響を及ぼすでしょう」と述べ、異常気象に伴う小麦収穫量の減少、小麦価格の悪化を予想しました。