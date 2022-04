2022年04月28日 10時45分 ネットサービス

イーロン・マスクのTwitter買収後Mastodon新規登録者が約3万人増加



2022年4月26日にイーロン・マスク氏がTwitterの買収にこぎ着けた日に、ミニブログサービスのMastodonが3万人近い新規ユーザーを獲得したことを明らかにしました。



30,000 New Users Signed Up for Mastodon After Elon Musk Bought Twitter

https://www.vice.com/en/article/n7npd7/30000-new-users-signed-up-for-mastodon-after-elon-musk-bought-twitter



Mastodonはオープンソースで提供されているソフトウェア、およびそのソフトウェアで構築されるソーシャルネットワーキングサービスの名称です。Twitterのような短文投稿形式のSNSで他の利用者の「フォロー」といった機能を備えていますが、ユーザーは誰でも作成できる「サーバー」に所属して好きなコミュニティを選べるというのが各種SNSと異なる点です。



Mastodonは1つの企業によって運営されるタイプのSNSとは異なる「脱中央集権型」のSNSとして知られており、一企業に営利目的で管理されている主要なSNSを嫌うユーザーから代替として注目されてきました。





そんなMastodonは4月26日にTwitterがマスク氏による約5兆6000億円の買収案に合意したことを受けてユーザー数が急激に増加したと報じられています。Mastodonのオイゲン・ロホコCEOによると、26日だけでアクティブユーザーが4万1287人増加し、そのうち新規ユーザーは2万8391人だったとのこと。なお記事作成時点でのMastodonの総ユーザー数は67万9000人。増加スピードがあまりにも急速だったため、一時Mastodonのドメインが応答しなくなる不具合が発生したとのことです。



ロホコCEOは「申し訳ありませんが、すぐに問題に対応できませんでした。Twitterがマスク氏に買収されたあとに新規ユーザーと復帰者が流入したため、Mastodonサーバーにパフォーマンスの問題が発生し、この対応に1日中取り掛かっていました」と述べました。



なお、マスク氏はTwitterの買収に際し「Twitterは人類の未来に不可欠な議題を語り合うデジタルな『街の広場』です」「新機能による製品の強化、信頼性を高めるためのアルゴリズムのオープンソース化、スパムボットの排除、すべての人間アカウントの認証により、Twitterをこれまで以上によくしていきたいと思います」と語るなどTwitterの改革を検討していることを明かしていますが、この改革によって「むしろTwitterからユーザーが離れてしまうのでは」という懸念が報じられています。



