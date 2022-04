ホテルの使用済み石けんはどのようにリサイクルされるのか？

Clean the Worldの収益化にあたり、サイプラー氏は「1部屋あたり1月0.5~1ドル(約64~128円)で石けんを引き取る」というプランをホテルに提案。このプランはホテル側にメリットがないように思えますが、ゴミ問題に取り組みサステナブルな社会に貢献しているというアピールができるというメリットがあることから加盟するホテルは順調に増えているとのことで、2022年時点でClean the Worldと契約を結んだホテルは8000棟に達したそうです。 2008年にはサイプラー氏が手作業でリサイクルしていた石けんも、今では大型の精製機で汚れや髪の毛を取り除き、ミキサーで細かく砕いている間に漂白剤で殺菌。成形し直してから刻印して箱詰めし、衛生問題を抱えている子どもたちの元に届けられているとのことです。

こうしてホテルから無料で引き取った石けんから大量の石けんを再生産したサイプラー氏は、「世界では毎日約9000人もの子どもたちが衛生関連の病気で命を落としており、こうした衛生関連の病気は手洗いによって半減できる」という 研究結果 から、困窮している子どもたちにリサイクルした石けんを届ける「Clean the World」という民間団体を立ち上げました。 Clean the World - Recycling Soap. Saving Lives. https://cleantheworld.org/

ホテルや旅館などの宿泊施設を選ぶ際には、石けん・シャンプー・歯磨きセットなどのアメニティグッズの質も気になるという人は多いはず。こうしたアメニティの中でも最もよく使われる「石けん」がどのように処理されているのかという疑問について、テクノロジー系ニュースメディアのThe Hustleが石けんのリサイクル問題に取り組んでいる企業を中心に解説しています。 The surprising afterlife of used hotel soap https://thehustle.co/the-surprising-afterlife-of-used-hotel-soap/ アメリカ・マサチューセッツ州の ボストン大学 のホスピタリティ管理学科が2019年に行った調査によると、宿泊者が最も使用するアメニティは石けんです。1~2日間という短期宿泊者を対象にした「どのアメニティを使用しましたか?」というアンケート調査では、被験者の86%が「石けん」と回答しており、2位以下はテレビ(84%)、クローゼット(81%)、机(70%)、ヘアドライヤー(61%)、コーヒーメーカー(44%)、金庫(43%)、アイロン(41%)という結果です。

