2022年04月26日 06時00分 メモ

「ポルノを視聴して語り合う講座」を提供する大学が登場



アメリカ・ユタ州のウェストミンスター大学で「ポルノ映画を一緒に見て語り合う」という講座が2022年5月にスタートします。まだ講座が始まる前ながら注目が集まりすでに炎上気味なのですが、大学側は「開催を止めるつもりはない」と回答しています。



ユタ州のソルトレイクシティに位置する私立リベラルアーツカレッジのウェストミンスター大学がシラバスに掲載した問題の講座が以下。講座概要は「ハードコアポルノはアップルパイくらいアメリカ的で、土曜夜に開催されるアメフトの試合よりも人気があります。私たちはポルノという10億ドル(約1300億円)規模の産業について、ポルノが性的不平等を反映・強化しながらにして性的規範やジェンダー規範を解き放ちうるポテンシャルを持つといった点を議論し、真面目な考察を要するアートのあり方であるという観点を論じます。授業内容はポルノ映画を鑑賞して、人種・階級・ジェンダーに関する性表現について討論したり、実験的かつ急進的なアートにおける性表現を考察したりすることです」で、単位は2単位。シラバスには記載がありませんが、講義は2022年5月9日から6月4日までの約4週間にわたって、週2回・1回3時間というペースで開かれるそうです。



地元紙のDeseret Newsやキリスト教系報道機関のChristian Postによると、問題の講座はテレビやソーシャルメディアなどで広く注目を集めており、大学に対する抗議の電話や大学関係者に対する個人情報公開攻撃(いわゆる晒し)が相次いでいるとのこと。



そのほか、ネット上ではウェストミンスター大学に対してポルノ講座を取りやめるように呼びかける署名活動も行われています。



一連の状況に対し、ウェストミンスター大学のマーケティング部門総責任者シーラ・ヨーキン氏は「この講座の提供をやめるつもりはありません」と明言。「当校のコミュニティは学問の自由と『困難なテーマを語り合うべき』という当校のコミットメントを支持します」とコメント。講座を担当するアイリーン・チャンザ・トーレス准教授は「この講座は単にポルノを鑑賞しておうちに帰るというものではありません。ポルノに関する積極的な対話や映画におけるポルノ表現の歴史の俯瞰も授業の一環です。人間は新しいテクノロジーを開発するとすぐにセックスに持ち込みたがる生き物です。それ故、テクノロジーの発展とともにポルノがどのように発展してきたのかを考えるというのは重要です」と説明しました。



Deseret Newsによると、2022年4月22日時点で18歳以上の学生14人が問題の講座を申し込み済みとのことです。