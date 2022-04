2022年04月26日 11時26分 ネットサービス

ついにStarlinkの接続サービスが飛行機でも使えるように



ハワイとアメリカ本土、日本などを結ぶハワイアン航空が、イーロン・マスク氏が所有する宇宙開発企業のSpaceXとインターネット接続サービスに関する契約を結んだことを発表しました。この契約締結により、今後ハワイアン航空はSpaceXが提供する衛星インターネットサービス「Starlink」を主要な便で提供します。



Hawaiian Airlines to Offer Free, High-Speed Starlink Internet Connectivity on Transpacific Fleet | Hawaiian Airlines | Newsroom

https://newsroom.hawaiianairlines.com/releases/hawaiian-airlines-to-offer-free-high-speed-starlink-internet-connectivity-on-transpacific-fleet



SpaceX signs Hawaiian Airlines for free Starlink Wi-Fi on flights

https://www.cnbc.com/2022/04/25/spacex-signs-hawaiian-airlines-for-free-starlink-wi-fi-on-flights.html



Starlink made a deal with Hawaiian Airlines to fix in-flight Wi-Fi - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/25/23040937/starlink-airlines-in-flight-wifi



ハワイアン航空によると、同社はハワイとアメリカ本土、アジア、オセアニアを結ぶ航空機のエアバスA330、エアバスA321(A321neo)、ボーイング787-9に、Starlinkによる無料の機内Wi-Fiを実装する予定だとのこと。ハワイアン航空は、Starlinkの実装はまだ初期の段階であるものの、2023年には一部の航空機でサービスが利用可能になるとしています。



StarlinkはSpaceXが1万2000基の人工衛星を用いて展開するインターネットサービスです。専用の受信アンテナやWi-Fiルーターといったキットを用いれば都会だろうと田舎だろうと同じ速度のインターネット接続環境が提供されることが期待されたサービスで、すでにアメリカやヨーロッパなど12カ国以上でテスト運用が行われています。



by Steve Jurvetson



ハワイアン航空はこれまで機内Wi-Fiサービスを提供していませんでしたが、Starlinkとの提携により、ハワイ諸島間を結ぶ便を除くすべての長距離便で機内Wi-Fiを提供する予定です。



SpaceXはこれまでも航空機内Wi-Fiサービスを「10億ドル(約1270億円)規模の市場で急速に拡大しつつある」と評しており、既存の地盤を築いている通信会社のViasatやGOGOに取って代わるための市場戦略を実施してきました。SpaceXはアメリカの主要な航空会社であるデルタ航空などと協力して機内Wi-Fiのテストを行ってきましたが、いずれも採用には至っていません。SpaceXがハワイアン航空との契約締結に至ったことで、「世界初の航空機向けStarlink」がリリースされることとなりました。SpaceXのStarlink商業販売担当ヴァイスプレジデントであるジョナサン・ホフェラー氏は「ハワイアン航空は、21世紀に期待される高速インターネットを乗客に体験させ、離陸前に映画をダウンロードするといった煩わしい作業を過去の遺物とします」とコメントしました。



by marblecolor